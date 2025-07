Dłuższy areszt dla podejrzanego o rozpowszechnianie pornografii pedofilskiej

fot. Mikołaj Sobczak, arch. portel.pl

Do końca września Sąd Rejonowy przedłużył areszt mężczyźnie podejrzanemu o rozpowszechnianie pornografii pedofilskiej. Przypomnijmy, że zatrzymali go w marcu br. śledczy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i wówczas był on nauczycielem elbląskiego liceum.

Czynności w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Elblągu. Śledztwo wszczęto 27 marca. - Prokuratura Rejonowa w Elblągu prowadzi śledztwo sprawie rozpowszechniania za pośrednictwem sieci Internet plików zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich oraz posiadania na dysku twardym komputera treści pornograficznych z udziałem małoletnich tj. popełnienia przestępstw z art. 202 par. 3 kodeksu karnego i art. 202 par. 4a kodeksu karnego. Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte 27 marca 2025 roku. Podejrzanemu przedstawiono zarzuty popełnienia wyżej wymienionych przestępstw. Mogę jedynie potwierdzić, że podejrzany jest nauczycielem jednej ze szkół średnich na terenie Elbląga – informowała naszą redakcję w połowie kwietnia prok. Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu. Obecnie postępowanie jest na końcowym etapie. Mężczyzna przebywa w areszcie tymczasowym. - Decyzją Sądu Rejonowego został on przedłużony do 27 września. Aktualnie trwają czynności końcowe zmierzające do skierowania aktu oskarżenia – informuje prok. Michał Kwiatkowski, zastępca prokuratora rejonowego w Elblągu. Mężczyzna przed aresztowaniem był nauczycielem w II Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu. W kwietniu, gdy po raz pierwszy pisaliśmy o tej sprawie dyrekcja II LO nie chciała komentować tej sprawy. Dziś nie udało nam się w szkole ustalić kwestii zatrudnienia mężczyzny, ale artykuł 66 par. 1 kodeksu pracy mówi o tym, że "umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika". Do sprawy wrócimy. Ze względu na charakter sprawy komentarze do artykułu są wyłączone.

daw