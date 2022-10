Do elblążanki zadzwonił „policjant z CBŚP”. Uważajcie na oszustów!

Wielokrotnie informowaliśmy o tym rodzaju oszustwa, ale napiszemy jeszcze raz… Szkoda, że tym razem na przykładzie. A dokładnie przykładzie kobiety, do której zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta CBŚP. Mężczyzna w trakcie rozmowy nakłonił ją, by wypłaciła z kont bankowych pieniądze, które i tu uwaga… mogą być zagrożone.

Kobieta wypłaciła kwotę ponad 100 tysięcy złotych i… przekazała ją nieznanemu mężczyźnie, który zgłosił się do niej udając policjanta „centralnego biura śledczego”. Gdy kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa zgłosiła się na prawdziwą policję.

Elbląscy policjanci zachęcają do obejrzenia poniższego spotu, a także pokazania go swoim bliskim po to, by nie padli ofiarą takiego oszustwa. Spot trafił wcześniej na serwis społecznościowy YouTube.com i był także emitowany przez Truso Tv.