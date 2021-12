Dopłata do paczki? Uważaj, by nie stać się ofiarą oszustwa

Zbliżające się "Mikołajki" oraz święta to również czas robienia prezentów. Obecnie często zamawiamy te właśnie przez Internet a później z niecierpliwością wyczekujemy paczki. Na ten właśnie moment czekali oszuści wyłudzający pieniądze za pomocą fałszywego SMS-a o dopłacie do przesyłki.

Elbląscy policjanci wielokrotnie prowadzili sprawy dotyczące wyłudzeń pieniędzy metodą na link w przesłanym SMS-ie. W treści SMS-a autor podaje się za firmę kurierską i wymaga dopłaty do nadanej paczki. Dziś (2 grudnia) odnotowaliśmy kilkanaście takich prób wyłudzenia.

Metoda działania oszustów cały czas jest skuteczna bo dajemy się „nabierać” na dopłatę do paczki. Scenariusz za każdym razem jest taki sam. Otrzymujemy sms o treści informującej, że musimy dopłacić kilkanaście groszy najczęściej 50 groszy do paczki, by ta do nas dotarła. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. W SMS-ie jest link do dokonania opłaty. Jak nie trudno się domyślić wejście w link i zrobienie przelewu „50 groszy” sprawi, że zawartość naszego konta zostanie przelana na inny rachunek. Oszuści wykorzystują to, że obecnie dużo osób robi zakupy w Internecie i oczekuje na przesyłkę.

Przypominamy aby nie wchodzić w nieznane nam linki oraz nie dokonywać tego typu korygujących opłat.