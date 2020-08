Dwóch pijanych kierujących 

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali dwójkę pijanych kierujących oraz w dwóch przypadkach zatrzymali prawa jazdy za znaczne przekroczenia prędkości. Wszystko to w ciągu minionej doby.

Pierwszą zatrzymaną była 46-letnia kobieta, która kierowała osobowym volkswagenem i jechała ul. Robotniczą. Policjantom tłumaczyła że zgubiła prawo jazdy. Nie to było jednak problemem a wynik badania alkotestem. Ten wykazał bowiem 1,56 promila alkoholu w organizmie. Jej auto odholowano na parking. Policjanci z Pasłęka zatrzymali do kontroli 39-letniego mężczyznę kierującego motorowerem romet. Wynik badania w jego przypadku to 3 promile alkoholu w organizmie. Za jazdę w stanie nietrzeźwości może grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności. Przy ul. Opalowej w Gronowie Górnym policjanci zatrzymali 37-latka, który jechał toyotą 100 km/h, w miejscu, gdzie jest ograniczenie do 40 km/h. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy na 3 miesiące oraz ukarano 500 złotowym mandatem.