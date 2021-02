Dźgnęła nożem partnera. Grozi jej 15 lat

Do zdarzenia doszło w Kadynach. Kobieta, która była pod wpływem alkoholu, dźgnęła nożem kuchennym swojego partnera w klatkę piersiową. Mężczyzna doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Kobieta przebywa w areszcie tymczasowym.

W Prokuraturze Rejonowej w Elblągu toczy się postępowanie przygotowawcze w sprawie tego zdarzenia.

- 18 grudnia 2020 roku doszło do dźgnięcia mężczyzny nożem kuchennym w okolice lewej strony klatki piersiowej, w wyniku czego doznał on ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i co wymagało udzielenia mu w trybie pilnym pomocy medycznej. Z dokonanych w sprawie wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło nocą w jednym z mieszkań znajdujących się w Kadynach, gdzie zamieszkiwał pokrzywdzony wraz ze swoją partnerką. W tym czasie dojść miało do awantury pomiędzy tymi osobami, w trakcie której partnerka pokrzywdzonego zadać mu miała cios nożem kuchennym w klatkę piersiową - informuje Prokuratura Okręgowa w Elblągu.

Jak ustalono kobieta znajdowała się pod wpływem alkoholu.

- W mieszkaniu, w którym doszło do zdarzenia ujawniony został pistolet gazowy oraz jedna sztuka amunicji do niego. Sprawczyni przedmiotowych zdarzeń zatrzymana została przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. W związku z zaistniałymi zdarzeniami zatrzymanej przedstawione zostały zarzuty dopuszczenia się popełnienia przez nią czynów polegających na uderzeniu nożem kuchennym w okolice lewej strony klatki piersiowej pokrzywdzonego czym spowodowała powstanie u niego obrażeń ciała, stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu oraz na posiadaniu bez wymaganego zezwolenia pistoletu gazowego oraz jednej sztuki amunicji do niego - informuje Prokuratura Okręgowa w Elblągu.

Kobieta została tymczasowo aresztowana, grozi jej od 3 do 5 lat pozbawienia wolności. Aktualnie w sprawie prowadzone są dalsze czynności.