Dzień kandydata. Zostań policjantem

Elbląg, 24 czerwca 2025 r. – to już tradycja! W każdy ostatni wtorek miesiąca w Elblągu odbywa się Dzień Kandydata, wyjątkowa inicjatywa skierowana do osób zainteresowanych wstąpieniem w szeregi Policji. Dzisiejsze wydarzenie ma miejsce na sali gimnastycznej w Miasteczku Szkolnym przy ul. Saperów 7 w godzinach 13.30 - 15.00.

Pod czujnym okiem doświadczonych policyjnych instruktorów kandydaci mają okazję sprawdzić swoją sprawność fizyczną w konkurencjach, które czekają na przyszłych funkcjonariuszy podczas oficjalnych testów rekrutacyjnych. To doskonała okazja, aby lepiej przygotować się do procesu naboru, poznać wymagania oraz porozmawiać z funkcjonariuszami na temat pracy w Policji. Dzień Kandydata to nie tylko testy sprawnościowe – to także możliwość zadania pytań o przebieg rekrutacji, warunki służby oraz ścieżki kariery. Organizatorzy zachęcają wszystkie osoby, które myślą o służbie w Policji, by skorzystały z tej szansy i sprawdziły się w praktyce.