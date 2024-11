Dzień Otwartego Notariatu. Bezpłatne konsultacje

23 listopada w godz. 10-16 odbędzie się 15. edycja Dnia Otwartego Notariatu – ogólnopolskiej akcji edukacyjnej, w czasie której każdy może bezpłatnie skonsultować się z notariuszem. Temat przewodni brzmi „Jak uniknąć konfliktów majątkowych w rodzinie” i jest kluczowy w kontekście dziedziczenia, przekazywania majątku i zabezpieczenia bliskich. Akcja odbędzie się również w Elblągu.

Co warto wiedzieć

Dzień Otwarty Notariatu to nie tylko szansa na zdobycie wiedzy o nierzadko skomplikowanych zagadnieniach prawnych, ale także okazja do przemyślenia, jak zabezpieczyć finansowo siebie i swoją rodzinę. W programie tegorocznej edycji szczególne miejsce zajmą tematy takie jak:

uzyskanie zachowku,

ustanowienie pełnomocnika,

zrzeczenie się dziedziczenia,

sporządzenie testamentu,

umowa darowizny,

umowa o dożywocie,

umowy majątkowe małżeńskie.

Notariusze w przystępny sposób wyjaśnią skutki prawne tych – i innych – czynności oraz doradzą, jak zabezpieczyć majątek rodziny, by uniknąć w przyszłości niepotrzebnych konfliktów oraz negatywnych konsekwencji podjętych decyzji.

Zadbaj o bezpieczeństwo swojej rodziny

Jak mówi not. Sławomir Wroński, koordynator DON w Elblągu, Dzień Otwarty Notariatu to wyjątkowa okazja, by uzyskać fachową pomoc w kwestiach takich jak dziedziczenie, zabezpieczenie majątku i regulowanie spraw majątkowych. Spotkanie z notariuszem pomoże uporządkować formalności, dzięki którym zadbasz o przyszłość swoją i swoich bliskich.

Jak dołączyć?

stacjonarnie: w Centrum Handlowym OGRODY w Elblągu, ul. Pułkownika Dąbka 152

telefonicznie: pod numerem 58 727 01 00

online: na żywo na Facebooku Porozmawiaj z Notariuszem, z możliwością zadawania pytań przez formularz na stronie www.porozmawiajznotariuszem.pl oraz na czacie (Messenger).

Dzień Otwarty Notariatu jest najważniejszą akcją społeczną samorządu notarialnego, która z każdym rokiem przyciąga tysiące Polaków, chcących zgłębić tematykę prawną związaną z majątkiem rodzinnym. Skorzystaj z tej możliwości i rozwiej swoje wątpliwości – to Twoja szansa na rozmowę z ekspertem bez żadnych kosztów!