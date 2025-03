Elbląg w przestępczych statystykach

W 2024 roku o prawie 5 procent wzrosła liczba przestępstw odnotowanych przez Komendę Miejską Policję w Elblągu porównaniu z 2023 r. Spadła liczba tych najpoważniejszych, m.in. rozbojów i pobić, ale wzrosła liczba przestępstw związanych z uszkodzeniem mienia oraz narkotykami.

Czy w Elblągu i miejscowościach powiatu elbląskiego jest bezpiecznie? Czy mieszkańcy mają powody do obaw pod tym względem? Na to pytanie każdy z Czytelników będzie miał własną odpowiedź na bazie własnych doświadczeń. Ze statystyk, jakie w swoim corocznym sprawozdaniu do Rady Miejskiej w Elblągu, przedstawiła Komenda Miejska Policji wynika, że liczba przestępstw rok do roku wzrosła o prawie 5 procent, ale spadła liczba tych najpoważniejszych czynów, wzrosła także wykrywalność. Dodajmy, że to są czyny zgłoszone policji.

W 2024 roku KMP odnotowała 2724 przestępstw (rok wcześniej było ich 2596). Tych najpoważniejszych i najbardziej dokuczliwych społecznie – było 1729, o prawie 100 mniej niż rok wcześniej. Spadła m.in. liczba rozbojów (z 52 do 22), pobić (z 12 do 5), kradzieży samochodów (z 10 do 7), kradzieży z włamaniem (z 392 do 306), kradzieży cudzej rzeczy (z 479 do 418). Wzrosła liczba przestępstw związanych z uszkodzeniem mienia (z 208 d0 254), uszczerbkiem na zdrowiu (29 do 34) czy przestępstw narkotykowych (ze 131 do 143).

- Dzisiaj w nocy mieliśmy ośmiu zatrzymanych, w tym trzech po narkotykach. Zatrzymaliśmy też jednego dilera – mówił podczas posiedzenia komisji zdrowia, bezpieczeństwa i spraw społecznych podinsp. Zbigniew Przyborowski, zastępca komendanta policji w Elblągu, zwracając uwagę na rosnący problem związany z używaniem narkotyków przez mieszkańców.

Z policyjnych statystyk wynika, że w 2024 wzrosła wykrywalność przestępstw w prawie wszystkich najważniejszych kategoriach. Rozboje - 95,4 proc. (rok wcześniej było 92,3 proc), uszczerbek na zdrowiu - 94,12 proc. (86,2 proc.), kradzieże samochodów - 62,5 proc. (62,4), kradzieże z włamaniem - 57,1 proc. (52,1), kradzieże cudzej rzeczy - 63,5 proc. (62,4), uszkodzenie mienia - 34,2 proc. (26,1 proc.). Spadła za to wykrywalność pobić (ze 100 proc. do 80 proc.). Ogólnie wykrywalność przestępstw wzrosła o 0,3 proc. i wyniosła 63 proc., zastanawia jednak malejąca wykrywalność przestępstw gospodarczych (45,8 proc., spadek o 2,9 proc.).

O bezpieczeństwo elblążan i mieszkańców powiatu dba na co dzień 352 funkcjonariuszy policji, w tym 303 w samym Elblągu. W KMP na koniec 2024 r. było 27 wakatów.

– Przyjęliśmy 18 policjantów, 20 odeszło na emeryturę, jeden policjant został zwolniony za jazdę po alkoholu – mówił na komisji zdrowia, bezpieczeństwa i spraw społecznych podinsp. Zbigniew Przyborowski.

Policjanci w Elblągu nadal czekają na budowę nowej komendy, która ma powstać przy ul. Lotniczej, przyczynić się do poprawy warunków ich pracy i obsługi mieszkańców oraz ograniczyć koszty utrzymania trzech budynków, w których obecnie mieszczą się elbląskie jednostki.

- Siedem lat temu mieliśmy gotowy projekt, już rozpisywaliśmy, gdzie co się będzie w nowej siedzibie mieścić... Trzy nasze obiekty generują duże koszty i bardzo byśmy chcieli być w jednym miejscu, ale na razie musimy czekać i czekamy – odpowiedział radnym podinsp. Zbigniew Przyborowski.

Sprawozdanie KMP w Elblągu znajdziecie tutaj.

