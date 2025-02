Stanie przed sądem za ugodzenie nożem sześciu osób przed klubem

Jest akt oskarżenia dla uczestników bójki przed klubem nocnym na ul. Elektryków w Gdańsku. Wśród nich jest 31-letni elblążanin, który, jak informuje prokuratura, zadał podczas niej ciosy nożem sześciu osobom.

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w nocy 24 lutego ubiegłego roku przed klubem nocnym B90 w Gdańsku na ulicy Elektryków. Na elblążaninie ciąży zarzut udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

- Poprzez zadawanie ciosów (nożem-red.) spowodowanie obrażeń ciała u trzech osób, w tym u dwóch naruszających czynności narządów ciała na czas powyżej siedmiu dni. U jednej spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu - tak w marcu ub. roku w rozmowie z naszą redakcją prok. Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku opisywała postawienie 31-latkowi tego zarzutu.

30 stycznia prokuratura skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Gdańsku wobec siedmiu uczestników bójki, w tym mieszkańca Elbląga. - Podczas bójki posługiwał się nożem i przy jego użyciu zadał sześciu jej uczestnikom rany cięte i kłute - informuje prokurator Anna Zalewska z Prokuratury Rejonowej Gdańsk Oliwa, która prowadziła postępowanie.