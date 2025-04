Gangsterskie porachunki w Elblągu (aktualizacja)

Do naszej redakcji docierają informacje o gangsterskich porachunkach, do jakich doszło w Elblągu. Policja nie zdradza na razie żadnych informacji, odsyłając do prokuratury. Na szczegóły z prokuratury również czekamy. Nieoficjalnie wiemy, że kilku napastników zakatowało na śmierć, przy pomocy przedmiotów przypominających maczety, około 40-letniego mężczyznę.

Do makabrycznego zdarzenia doszło w środę w biały dzień na ul. Dąbrowskiego, na terenie oddalonym od najbliższych osiedli, blisko dawnego poligonu. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że do kierowcy toyoty, który tam się zatrzymał, podjechało auto z kilkoma mężczyznami. Wrzucili do środka auta gaz, wyjęli przedmioty przypominające maczety i zakatowali nimi około 40-letniego mężczyznę, który zmarł w piątek w szpitalu. Policja nie zdradza na razie żadnych informacji na ten temat, odsyłając do prokuratury. Na szczegóły z prokuratury również czekamy. Z naszych informacji wynika, że ofiara to około 40-letni mieszkaniec Elbląga, który kilka miesięcy temu wyszedł z więzienia. Był bardzo dobrze znany organom ścigania. Wiele wskazuje na to, że powodem ataku na niego były gangsterskie porachunki. Aktualizacja. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że policja zatrzymała dwóch mężczyzn, podejrzanych o zabójstwo. Jeden to mieszkaniec Pasłęka, drugi - Jegłownika. Świadkiem w tej sprawie jest kobieta, która była w samochodzie ofiary. Jej nic się nie stało, z auta ofiary miała też zostać skradziona znaczna suma pieniędzy. Nadal czekamy na informacje w tej sprawie z prokuratury. Do tematu wrócimy.

red.