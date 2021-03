Hazard z użyciem bitkoinu

Funkcjonariusze z olsztyńskiej Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili punkt gier w Pasłęku, w którym używano bitomatu. Był wyposażony w system ostrzegawczy w postaci syren i alarmu.

4 marca br. zespół kontrolny funkcjonariuszy olsztyńskiej KAS ujawnił na terenie Pasłęka punkt Bitcoin Embassy, w którym prowadzono gry na komputerach. Na miejscu funkcjonariusze zastali gracza, który wielokrotnie uruchamiał kolejne gry. Przesłuchali również osoby wychodzące z lokalu, których zeznania potwierdziły, że jest to punkt z nielegalnymi grami hazardowymi. W środku znajdowały się stanowiska wyposażone w monitory ekranowe i jednostki komputerowe. Na żadnym z nich nie stwierdzono numerów poświadczenia rejestracji oraz zezwolenia. Kontrolowany punkt posiadał kamery monitoringu. W lokalu stwierdzono zamontowany system ostrzegawczy: syreny i alarm, a także pojemnik, z którego można było rozpylać gaz pieprzowy. Funkcjonariusze przeprowadzili eksperyment procesowy, potwierdzający nielegalny charakter urządzeń. W ramach przeszukania pomieszczeń ujawnili dwa zestawy komputerowe oraz bitomat, klucze do bankomatu, a także dodatkowy monitor. Wszystkie ujawnione przedmioty zabezpieczono jako dowody rzeczowe w sprawie, które wraz z dokumentacją przekazano do Referatu Dochodzeniowo-Śledczego w Elblągu.