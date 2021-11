Jechał Grunwaldzką 123 km/h. Sąd wydał wyrok

fot. KMP w Elblągu

Pewien 27-latek nie mający prawa jazdy postanowił „przetestować” swoje bmw wybierając do tego aleję Grunwaldzką w Elblągu. Rozpędził auto bawarskiego producenta do 123 km/h w miejscu gdzie jest ograniczenie do 50 km/h. Gdy zatrzymali go policjanci ukrócili testy auta a wobec 27-latka skierowali wniosek do sądu.

Sytuacja miała miejsce w maju tego roku. O godzinie 19.00 bmw kierowane przez 27-latka jechało aleja Grunwaldzką. Policjanci, którzy zatrzymali go do kontroli stwierdzili, że oprócz przekroczonej prędkości (o 73 km/h ponad ograniczenia) mężczyzna nie posiada również uprawnień do kierowania. Skierowano do sądu wniosek o ukaranie mężczyzny. Dziś znamy już wyrok jaki zapadł. Sąd skazał 27-latka na grzywnę w wysokości 2000 złotych a także na 6 miesięcy zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów. Wyrok jest prawomocny.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu