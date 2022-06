Jechał rowerem przez przejście dla pieszych i uderzył go samochód. Winę poniesie rowerzysta

45-letni rowerzysta z Elbląga został uznany przez sąd za winnego spowodowania kolizji z samochodem. Musi zapłacić 1 000 zł grzywny. Sytuacja miała miejsce na przejściu dla pieszych bez przejazdu dla rowerów. Policjanci ostrzegają przed lekceważeniem zasad ruchu drogowego przez rowerzystów.

Do zdarzenia doszło 4 lutego tego roku na przejściu dla pieszych na ul. Grota Roweckiego w Elblągu. 45-latek nie dość, że nie zachował należytej ostrożności, to na domiar wszystkiego jechał tam, gdzie nie powinien. Przejście nie posiadało przejazdu dla rowerów. Mężczyzna został potrącony przez samochód kia. Na szczęście doznał ogólnych potłuczeń i na tym się skończyło. Policjanci skierowali do sadu wniosek o ukaranie rowerzysty. Sąd wydał wyrok nakazowy w tej sprawie. Rowerzysta ma zapłacić 1 000 zł grzywny.

Policjanci apelują zarówno do rowerzystów, jak i do innych uczestników ruchu drogowego (kierowców samochodów i pieszych) o większą uważność. Rowerzyści to tzw. niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – są znacznie bardziej narażeni na niebezpieczeństwo na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że od osób, które ukończyły 18. rok życia, nie są wymagane żadne uprawnienia do kierowania rowerem, ale nieznajomość przepisów niezwalania z odpowiedzialności za spowodowanie wypadku.

Policjanci zachęcają rowerzystów do przypomnienia sobie przepisów kodeksu drogowego.