Jechał za szybko – ukarał go sąd

Zdjęcie stanowi jedynie ilustrację do tekstu, fot. KMP w Elblągu

30-latek, który rozpędził swoją osobową skodę do 106 km/h odpowiedział za to przed sądem. Policjanci nie ukarali go mandatem a sporządzili wniosek do sądu. Mężczyzna ma zapłacić 2000 złotych grzywny.

Zdarzenie miało miejsce 26 listopada po godzinie 15.00, przy ul. Królewieckiej. Kierujący osobowa skodą 30-latek jechał 106 km/h czyli o 56 kilometrów ponad to na co pozwalają przepisy. Jego prędkość została zmierzona przez policjantów ruchu drogowego. Funkcjonariusze nie ukarali go mandatem a sporządzili do sądu wniosek o ukaranie. Dziś znamy już wyrok. Sąd skazał 30 latka na grzywnę w wysokości 2000 złotych oraz 200 złotych kosztów sądowych. Wyrok jest prawomocny.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu