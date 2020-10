Jechali za szybko i stracili prawa jazdy

Jazda z nadmierną prędkością to ryzyko utraty uprawnień do kierowania, ale przede wszystkim zagrożenie dla życia i zdrowia kierującego oraz innych uczestników ruchu drogowego. Niestety nadal nie wszyscy zdają sobie sprawę z tych konsekwencji i nie respektują obowiązujących przepisów.

Policjanci każdego dnia kontrolują zachowania kierowców na drodze, wykorzystując do tego mierniki prędkości. Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracają na kierowców, którzy w rażący sposób naruszają przepisy drogowe, a tym samym stwarzają zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego. Wobec osób, które nie stosują się do przepisów i znaków drogowych, są wyciągane konsekwencje prawne. Tylko wczoraj (20.10.2020r.) policjanci elbląskiej drogówki zatrzymali 4 kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. Kontrole miały miejsce w Raczkach Elbląskich. Rekordzista to kierowca toyoty który jechał 110 km/h na ograniczeniu do pięćdziesiątki.



Wszyscy kierowcy oprócz zatrzymanych na 3 miesiące uprawnień do kierowania, zostali ukarani mandatami oraz punktami karnymi.