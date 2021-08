Jechali za szybko

W czasie trwającego weekendu policjanci z elbląskiej drogówki zatrzymali prawa jazdy 3 kierującym których prędkość z jaką jechali była znacznie powyżej tej dopuszczalnej.

Pierwsza z kierujących zatrzymana została w piątek w Nowym Dworze Elbląskim. 44-latka kierowała audi i miała na liczniku 106 km/h w miejscu, gdzie jest ograniczenie do 50 km/h. Drugi z kierujących w podobnym czasie i miejscu został zatrzymany przez patrol ruchu drogowego, gdy rozpędził swoje renault, aż do 112 km/h. Był on cały czas w terenie zabudowanym. W niedzielę policyjny patrol zatrzymał przy ul. Browarnej 38-latka, który kierował fordem. Mężczyzna jechał z prędkością 109 km/h. Wymienieni kierowcy zostali ukarani mandatami w wysokości 500 złotych oraz 10 punktami karnymi. Zatrzymano im także prawa jazdy na 3 miesiące.