Jechali zdecydowanie za szybko

Tylko wczoraj (3 czerwca) policjanci zatrzymali 6 kierujących, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h.

Najszybciej bo 127 km/h jechał 45-letni mężczyzna, który kierował fordem. Policjanci nagrali go gdy przejeżdżał przez podelbląskie Raczki. Druga zmierzona prędkość należała do pewnej 35-letniej kobiety. Policjanci zatrzymali ją w miejscowości Żurawiec. Na liczniku miała 117 km/h w miejscu, gdzie jest ograniczenie do 50 km/h.

Inny kierujący w Milejewie w miejscu gdzie jest ograniczenie do 40 km/h jechał 92 km/h.

Każdy z wymienionych kierujących został ukarany 500 złotowym mandatem karnym, 10 punktami oraz zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące.