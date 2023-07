Karta rowerowa z WORD-em i policją

Fot. nadesłana

Wakacje to idealny czas na podniesienie swojej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i zdobycie nowych uprawnień. Takim uprawnieniem jest karta rowerowa. Musimy pamiętać, że właśnie karta rowerowa jest jedynym dokumentem uprawniającym osoby w wieku od 10 do 18 lat do poruszania się rowerem lub hulajnogą elektryczną po drogach publicznych. Dokument taki potwierdza wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na bezpieczne i rozsądne uczestniczenie w ruchu drogowym.

Mając na uwadze dzieci, które jeszcze nie są posiadaczami takich uprawnień, a ukończyły 10 rok życia i chcą w wakacje zdobyć swoje pierwsze „prawo jazdy” Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu oraz Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu zapraszają na bezpłatny kurs i egzamin na kartę rowerową. Podczas trzydniowych zajęć będą poruszane zagadnienia obejmujące między innymi podstawowe pojęcia w ruchu drogowym, znaki i sygnały drogowe, manewry na drodze, zachowanie podczas wypadku, pierwszą pomoc oraz praktyczną jazdę na rowerze. Trzeciego dnia odbędzie się egzamin, będący podstawą do wydania karty rowerowej. Zajęcia dla dzieci w wieku od 10 lat i młodzieży odbędą się w dniach 25-27 lipca, w godz. 09-13 na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu. Warunkiem uczestnictwa w kursie i egzaminie jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Formularz zgłoszenia można pobrać na stronie. Aby przystąpić do kursu, należy zgłosić się telefonicznie pod nr 665 357 770. Warto zadbać o swoje bezpieczeństwo

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu