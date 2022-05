Kierował bez prawa jazdy – usłyszał wyrok sądu 

23-letni mieszkaniec Elbląga został ukarany przez sąd wysoką grzywną i sądowym zakazem kierowania pojazdami. Ten młody mężczyzna jeździł motocyklem bez prawa jazdy.

Sytuacja miała miejsce 25 marca tego roku przy ul. Jana Pawła II w Elblągu. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej yamahę. Za kierownicą siedział 23-latek. Jak się okazało nie miał uprawnień do kierowania motocyklami. Policjanci skierowali do sądu wniosek o jego ukaranie. Teraz ten młody mężczyzna za swoją lekkomyślność musi zapłacić grzywnę w wysokości 2 000 złotych. Dodatkowo ma zakaz prowadzenia pojazdów, do których uprawnia posiadanie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 oraz A. Zakaz obowiązuje na rok. Złamanie postanowienia sądu jest przestępstwem zagrożonym karą do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna dodatkowo musi pokryć koszty sądowe.