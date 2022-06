Kierował bez prawa jazdy – usłyszał wyrok sądu 

18-letni mieszkaniec Elbląga został ukarany przez sąd wysoką grzywną i sądowym zakazem kierowania pojazdami. Ten młody mężczyzna jeździł samochodem bez prawa jazdy.

Sytuacja miała miejsce 14 marca w Komorowie Żuławskim. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej audi. Za kierownicą siedział 18-latek. Jak się okazało w ogóle nie miał prawa jazdy. Policjanci skierowali do sądu wniosek o jego ukaranie. Ten młody mężczyzna za swoją lekkomyślność musi zapłacić grzywnę w wysokości 3 000 złotych. Dodatkowo ma zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na 2 lata. Złamanie postanowienia sądu jest przestępstwem zagrożonym karą do 5 lat pozbawienia wolności.