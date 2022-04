Kierował bez uprawnień i… był poszukiwany 

W ciągu minionej doby policjanci Wydziału Ruchu Drogowego elbląskiej komendy zatrzymali 3 kierujących, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h.

Dwóch kierujących było zatrzymanych do kontroli drogowej w miejscowości Raczki Elbląskie jeden zaś w Zwierznie. Prędkości z jakimi poruszali się swoimi pojazdami to zwykle nieco ponad 100 km/h w miejscu ograniczenia do 50 km/h.

Bardziej „pechowe” spotkanie z policją miał natomiast pewien 42-latek, który kierował toyotą rav4 i który jechał 69 km/h ulicą Robotniczą w miejscu gdzie jest ograniczenie do 50 km/h. Gdy został zatrzymany przez patrol ruchu drogowego przyznał się policjantom że nie posiada uprawnień do kierowania. Dodatkowo gdy funkcjonariusze sprawdzili go w bazie danych okazało się, że jest on poszukiwany do odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd bowiem skazał go za niepłacenie alimentów. Mężczyzna trafił do aresztu.