Kierował bez uprawnień. Zapadł wyrok

Policjanci zatrzymali do kontroli pewnego 38-latka. Mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania, a mimo to jechał osobowym oplem. Teraz w jego sprawie zapadł sądowy wyrok.

Kierowanie autem bez posiadania prawa jazdy to wykroczenie które może skutkować grzywną. Przekonał się o tym pewien 38-latek z Elbląga, którego 29 lipca zatrzymali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego. Sytuacja miała miejsce przy ul. Obrońców Pokoju. Zatrzymany 38-latek kierował osobowym oplem. W trakcie kontroli okazało się że nie ma on prawa jazdy. Policjanci sporządzili wniosek do sądu o ukaranie. Dziś znamy już wyrok. 38-latek musi zapłacić grzywnę w wysokości 1000 złotych, ponadto sąd orzekł także wobec niego zakaz kierowania wszelkimi pojazdami na 12 miesięcy. Wyrok jest prawomocny.

kom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu