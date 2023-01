Kierował mercedesem mając 2 promile alkoholu 

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali mężczyznę, który kierował mercedesem. Badanie alkotestem wykazało u niego 2 promile alkoholu w organizmie.

Sytuacja miała miejsce wczoraj w Elblągu około godz. 17 przy ul. Pocztowej w Elblągu. Tam policyjny patrol zatrzymał do kontroli osobowego mercedesa za kierownicą którego siedział 59-latek. Od mężczyzny policjanci wyczuli zapach alkoholu. Badanie alkotestem potwierdziło to że mężczyzna jest pijany. Wynik badania to 2 promile alkoholu. Auto przekazano wskazanej trzeźwej osobie.

Za kierowanie w stanie nietrzeźwości może grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.