Kierowali bez uprawnień – są wyroki

Policjanci skierowali dwa wnioski o ukaranie wobec kontrolowanych kierujących. Obaj nie mieli uprawnień do kierowania a mimo to kierowali samochodem

Pierwszy z mężczyzn to 33-latek zatrzymany jeszcze w grudniu 2020 roku w Suchaczu. Kierował on osobowym seatem. Policjanci sporządzili w jego przypadku wniosek o ukaranie do sądu. Ten wymierzył mu grzywnę w wysokości 2000 złotych oraz orzekł zakaz kierowania wszelkimi pojazdami na czas 2 lat.

Inny kierujący to 30-latek kierujący audi a4, którego policyjny patrol zatrzymał w Pasłęku. Cała sytuacja miała miejsce w styczniu chwilę po północy. Tu sąd wymierzył 30-latkowi grzywnę w wysokości 1000 złotych oraz wydał zakaz kierowania pojazdami na 6 miesięcy. Opisane wyroki są prawomocne.