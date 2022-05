Kierowali w stanie nietrzeźwym. Rekordzista miał 3 promile 

Policjanci z ruchu drogowego zatrzymali dwóch kierowców, którzy prowadzili w stanie nietrzeźwym. Jeden z nich miał aż 3 promile alkoholu w organizmie. Grozi im kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Wczoraj (9 maja) policjanci z ruchu drogowego kontrolowali trzeźwość kierowców. Mundurowi przebadali 154 osoby na obecność alkoholu i środków odurzających w organizmie. Dwóch kierujących prowadziło w stanie nietrzeźwym. Niechlubny rekord przypadł 50-latkowi z Elbląga. Mężczyzna został zatrzymany przy ul. Chopina. Kierował seatem mając 3 promile alkoholu w organizmie.

Policjanci przypominają, że zgodnie z Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, stan po użyciu alkoholu występuje wówczas, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi od 0,2 do 0,5 promila. Natomiast stan nietrzeźwości występuje, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem karanym aresztem lub grzywną. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest już przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. W obydwu przypadkach sąd orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów.

Kierowco pamiętaj, że każda ilość wypitego alkoholu obniża koncentrację, zmniejsza szybkość reakcji, powoduje błędną ocenę odległości i prędkości. Wsiadając za kierownicę pod wpływem alkoholu stwarzasz zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.