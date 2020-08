Kierujący po narkotykach

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego skontrolowali wczoraj ponad 100 kierujących. Badano trzeźwość, nie tylko pod kątem zawartości alkoholu, ale i narkotyków. Zatrzymano 3 kierujących, u których testy narkotykowe wykazały pozytywny wynik.

Pierwszy z zatrzymanych to 27-latek kierujący audi a3 i zatrzymany przy al. Grunwaldzkiej. Drugi to 20-latek, zatrzymany przy ul. Malborskiej, kierujący seatem. Trzeci natomiast to 27-letni mężczyzna kierujący fordem focusem. Jego policjanci zatrzymali przy ul. Powstańców Warszawskich. U każdego z wymienionych policjanci zaobserwowali symptomy zażycia narkotyków, stąd też decyzja o przeprowadzeniu testów. W organizmie każdego z nich wykryto amfetaminę.

Teraz odpowiedzą oni przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Za taki czyn grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz kierowania pojazdami na czas określony przez sąd.