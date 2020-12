Kierujący z promilami zatrzymani przez policjantów

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 33-latka, który kierował autem w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna miał 0,9 promila alkoholu w organizmie.

Sytuacja miała miejsce w Elblągu przy ul. Pasłęckiej. Policyjny patrol zatrzymał do kontroli mercedesa. Autem kierował 33-latek. W trakcie kontroli policjanci wyczuli od kierującego zapach alkoholu. Jego trzeźwość zbadano alkotestem. Wynik badania to 0,9 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy z 5 kategoriami. Teraz odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Może mu grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności.