Kradł kawę, czekolady oraz perfumy 

Kawa czekolada i perfumy – te przedmioty ze sklepowych półek najczęściej wybierał pewien 46-letni elblążanin. Problem był w tym, że nie płacił za wspomniany towar. Mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku w drogerii, po jednej z takich kradzieży.

46-latek był już wcześniej notowany za podobne czyny. Teraz dopuścił się kilku kradzieży, które nie byłyby kwalifikowane jako przestępstwa a wykroczenia z uwagi na wartość, jednak z racji tego, że 46-latek dopuścił się ich w krótkim czasie zostały zakwalifikowane jako tzw. czyn ciągły. Odpowie on więc za przestępstwo. Łupem mężczyzny padały najczęściej czekolady: (15 szt), perfumy a nawet płyn do spryskiwaczy. W ciągu trzech dni dokonał kilku takich kradzieży. Teraz odpowie za wszystkie przed sądem. Za taki czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.