Kradł na cmentarzu, w końcu powstrzymała go 42-latka

63-letni mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku. Dokonał on kradzieży damskiej torebki na cmentarzu Dębica. Chwilę później siedział już w policyjnym radiowozie.

Zdarzenie miało miejsce 22 marca. Mężczyzna zauważył, że kobieta porządkująca grób, odłożyła swoją torebkę i przykryła ją kurtką. Wykorzystał chwilę nieuwagi i zabrał torebkę. Kobieta na szczęście szybko spostrzegła, co się stało i ruszyła za mężczyzną krzycząc "złodziej", "złodziej".

Na wołanie to zareagowała 42-latka, która przebywała w tym czasie na cmentarzu. Stanęła na drodze mężczyzny, ujęła go i wyrwała mu skradzioną torebkę. Na miejsce wezwano policyjny patrol, który przejął mężczyznę. 63-latek trafił do policyjnego aresztu. Jak się okazało ma na koncie także inne kradzieże właśnie na cmentarzu. Podczas przeszukania jego mieszkania, policjanci znaleźli pochodzące z kradzieży przedmioty.

Mężczyzna usłyszał łącznie 4 zarzuty kradzieży. Może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności. Pani, która ujęła sprawcę gratulujemy postawy i dziękujemy za sprawne działanie.