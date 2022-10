Krajanka tytoniowa bez akcyzy 

26-latek w citroenie miał ponad 28 kilogramów krajanki tytoniowej. Problem był w tym, że tytoń był bez polskich znaków akcyzy.

Policjanci prewencji kontrolowali wczoraj (27 października) około 17.30 przy ul. Beniowskiego w Elblągu pewnego 26 latka. Jak się okazało mężczyzna w bagażniku citroena przewoził ponad 28 kg krajanki tytoniowej do produkcji papierosów. Kontrola zakończyła się także przeszukaniem mieszkania właściciela pojazdu, pewnego 36-latka. Tam policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą znaleźli kolejne 7 kg wyrobu akcyzowego jakim jest krajanka tytoniowa. Obaj mężczyźni zarówno 26 jak i 36 latek zostali zatrzymani w policyjnym areszcie.

Za przestępstwo skarbowe grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności do lat 3. Przypominamy, że odpowiedzialność karną ponoszą również osoby, które nabywają, przechowują, przewożą lub przenoszą wyroby akcyzowe stanowiące przedmiot czynu zabronionego określonego ustawą, za co grozi wysoka grzywna albo kara pozbawienia wolności do lat 3 lub obie te kary łącznie.