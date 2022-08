Kto tu ma pierwszeństwo (aktualizacja) (odc. 2)

Na portElu rozpoczęliśmy nowy cykl tematyczny pod hasłem „Kto ma pierwszeństwo?”. Dzisiaj policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego odpowiadają na pytanie Czytelnika na temat sytuacji ze skrzyżowania al. Armii Krajowej z ul. Powstańców Warszawskich.

Pierwszą drogową zagadkę od Czytelników wraz z odpowiedzią policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji zamieściliśmy dwa miesiące temu. Od tego czasu do naszej redakcji napłynęło kilka innych pytań, które przesłaliśmy do KMP. Na odpowiedzi, jak widać trochę czekaliśmy, ale kontynuujemy nasz cykl, licząc na kolejne pytania Czytelników.

„Kierowca auta zjeżdża z ul. Pocztowej w al. Armii Krajowej, aby następnie wykonać manewr zawracania, by dojechać do ul. Pestalozziego. Drugi kierowca w tym samym czasie wyjeżdża z Powstańców Warszawskich na al. Armii Krajowej (skąd obowiązuje nakaz skrętu w prawo), jadąc w kierunku Pocztowej. Który z kierowców jest uprzywilejowany do wjazdu na al. Armii Krajowej zarówno na pas lewy jak i prawy jezdni?” - pyta pan Zbigniew.

-- Aktualizacja 26 sierpnia ---

Po sygnałach, które otrzymaliśmy od internautów w tej sprawie, Wydział Ruchu Drogowego KMP w Elblągu jest w trakcie weryfikacji odpowiedzi, której udzielił nam 25 sierpnia. Gdy ją otrzymamy, niezwłocznie zamieścimy.

- W nawiązaniu do treści artykułu dot. pierwszeństwa przejazdu podczas wykonywania manewru zawracania na alei Armii Krajowej w artykule należy zamieścić sprostowanie. Rozważając pierwotnie opisany przez czytelnika przypadek opierałem się na opisie nadesłanym przez niego. Nie opisano tam kompletnych warunków panujących w terenie. Na tym przykładzie możemy przekonać się jak ważne jest interpretowanie zachowań uczestników ruchu drogowego bezpośrednio na miejscu opisywanego zdarzenia, a nie jak wykonałem to początkowo bazując wyłącznie na opisie czytelnika. Po przeprowadzeniu wizji w terenie ustalono, że w ciągu drogi alei Armii Krajowej, na końcu pasa ruchu, przeznaczonego do jazdy w lewo w ul. Powstańców Warszawskich i manewru zawracania zarządca drogi umieścił pionowy znak drogowy A-7 „ustąp pierwszeństwa”. W ten sposób kierujący pojazdami, jadący do tej pory po drodze z pierwszeństwem przejazdu, na skrzyżowaniu dróg Armii Krajowej i Powstańców Warszawskich znajdują się w sytuacji w której wykonując manewr zawracania muszą ustąpić pierwszeństwa wyjeżdżającym z drogi podporządkowanej tj. Powstańców Warszawskich. Jako, że przedmiotowe rozwiązanie może budzić wątpliwości u kierujących, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu zwrócił się do Departamentu Zarządu Dróg Urzędu Miasta Elbląga o rozważenie możliwości wprowadzenia typowej dla podobnych obszarów, organizacji ruchu drogowego i zdjęcie pionowego znaku drogowego A-7, znajdującego się na końcu lewoskrętu - wyjaśnia podkomisarz Wiktor Kaczmarek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu