Kumulacja

Pewien 28-latek, którego wylegitymowali policjanci, został zatrzymany w areszcie. Okazało się, że jest poszukiwany listem gończym do prowadzonej sprawy oraz do odbycia kary pozbawienia wolności. To jednak nie wszystko.

O prawdziwej kumulacji może mówić pewien 28-latek z Elbląga, którego legitymowali policjanci. W trakcie sprawdzania w bazie okazało się że mężczyzna jest poszukiwany listem gończym, a właściwie dwoma do różnych spraw, w tym do odbycia już zasądzonej kary pozbawienia wolności. Co więcej przy 28-latku policjanci znaleźli woreczek foliowy z suszem. Tester narkotykowy wskazał, że jest to marihuana. Mężczyzna miał przy sobie również prawo jazdy, które… było podrobione. 28-latek trafi teraz do aresztu, wcześniej jednak usłyszy dodatkowe zarzuty, w tym ten za posiadanie substancji odurzającej.

kom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP Elbląg