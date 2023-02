Łupem złodziei padły dwa sejfy z pieniędzmi

Kryminalni z Elbląga zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy są podejrzani o włamanie na prywatną posesję i kradzież dwóch sejfów z gotówką. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Byli wcześniej karani za kradzieże i włamania.

Zdarzenie miało miejsce z soboty na niedzielę (z 28 na 29 stycznia 2023 r.) w Gronowie Górnym pod Elblągiem. Podejrzani włamali się na teren jednej z posesji. Za pomocą łomów wyrwali ze ściany domu dwa sejfy ze znaczną ilością gotówki i uciekli.

Kryminalni ustalili i zatrzymali do sprawy dwóch mężczyzn. Do policyjnego aresztu trafili: 46-latek i jego 30-letni wspólnik. Pierwszy to mieszkaniec Gronowa Górnego, drugi Elbląga. Policjanci odzyskali część skradzionych pieniędzy.

Podejrzani przyznali się i złożyli wyjaśnienia. Obydwaj odpowiedzą za kradzież z włamaniem. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Byli wcześniej karani za kradzieże i włamania.