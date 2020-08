Ma na koncie kilkadziesiąt włamań

Do 10 lat pozbawienia wolności grozi 31-latkowi, który został zatrzymany przez kryminalnych z Elbląga. Mężczyzna jest podejrzany o włamania do mieszkań i do piwnic na terenie Elbląga, Malborka i Nowego Dworu Gdańskiego. Podejrzany przyznał się i złożył wyjaśnienia. Policjanci zabezpieczyli u niego kilkadziesiąt rzeczy pochodzących z kradzieży.

Mężczyzna został zatrzymany na terenie Elbląga. Kryminalni ustalili, że włamywał się do mieszkań i piwnic na terenie Elbląga, Malborka oraz Nowego Dworu Gdańskiego. Kradł głównie elektronarzędzia, laptopy, sprzęt elektroniczny. W jego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt rzeczy pochodzących z kradzieży. Przyznał się i złożył wyjaśnienia. Był wcześniej karany za kradzieże. Teraz policjanci będą ustalali pokrzywdzonych, a skradziony sprzęt będzie sukcesywnie wracał do właścicieli. Śledczy szacują, że miał na swoim koncie ponad 50 włamań. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg