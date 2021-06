Malijczyk bez dokumentów wybrał się w odwiedziny do wujka w Moskwie

Na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali obywatela Mali, który nie posiadał dokumentów podroży. W związku z tym 19-latek nie mógł przekroczyć granicy. Ostatecznie został umieszczony w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu.

9 czerwca tuż po godzinie 16 Malijczyk stawił się na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach. Jak stwierdził, chciał jechać do wujka w Moskwie. Funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że 19-latek w lutym 2018 roku dostał się z Libii statkiem do Włoch. Natomiast w maju pojechał do Niemiec. W końcu postanowił ruszyć do Moskwy.

3 czerwca znalazł się w Polsce. Przyznał funkcjonariuszom SG, że podróżował po naszym kraju autobusami, pociągami, a nawet pieszo. Ostatecznie wylądował na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach. Chciał właśnie tutaj przekroczyć granicę polsko-rosyjską i odwiedzić wujka w Moskwie.

Zamiast do Rosji udał się do Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Przemyślu, gdzie oczekuje na zakończenie sprawy i powrót do Niemiec.