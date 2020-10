Maseczki nie miał, miał narkotyki

32-letni mężczyzna, któremu policjanci zwrócili uwagę, z powodu braku założonej maseczki został zatrzymany. Powód, to znalezione przy nim zawiniątka z marihuaną oraz to, że był poszukiwany przez sąd.

Sytuacja miała miejsce w niedzielę około godz.16.00 w okolicach sklepu w Żurawcu. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego patrolując okolicę zwrócili uwagę pewnemu mężczyźnie, który nie miał założonej maseczki. Funkcjonariusze wylegitymowali go, wtedy też okazało się, że jest on poszukiwany do odbycia kary. Miał do odbycia karę 24 dni pozbawienia wolności. Co więcej, po przeszukaniu go okazało się, że ma przy sobie 3 zawiniątka z roślinnym suszem. Ten ostatni po sprawdzeniu testerem okazał się być marihuaną. 32-latek resztę wieczoru spędził w policyjnym areszcie. Teraz usłyszy zarzut posiadania narkotyku. Za taki czyn grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.