Meleksy zwolniły miejsca parkingowe

Straż Miejska w Elblągu niemal codziennie dostaje informacje o porzuconych wrakach pojazdów. W pierwszej kolejności strażnicy sprawdzają czy zgłoszony pojazd rzeczywiście można uznać za wrak.

Następnie w miarę możliwości powiadamiają i próbują zmobilizować właściciela do usunięcia pojazdu z drogi, bądź doprowadzenia go do stanu używalności.

Holowanie na koszt właściciela, to ostateczność, jednak czasami tylko takie rozwiązanie jest możliwe. Tak właśnie było w przypadku pojazdów typu meleks porzuconych na jednym z elbląskich osiedli Ostatecznie w sobotę 15 maja pojazdy zostały odholowane przez strażników, zwalniając w ten sposób zajmowane od dawna miejsca parkingowe.