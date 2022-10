Mężczyzna ranny po kontakcie z niewybuchem

38-letni mężczyzna został ranny podczas wykonywania prac budowlanych związanych ze wzmacnianiem brzegów rzeki Elbląg. Do zdarzenia doszło w okolicach Nowakowa a przyczyna to niewybuch z czasów II Wojny Światowej.

Do zdarzenia doszło wczoraj (13 października) w okolicach Nowakowo. Tam, 38-letni pracownik został przewieziony na Szpitalny Oddział Ratunkowy z raną „postrzałową”. Tak została ona zakwalifikowana przez zespół medyczny. Wcześniej mężczyzna podczas prac budowlanych miał, naciąć element znajdującego się w ziemi granatu nasadkowego z czasów II Wojny Światowej. 38-latka poddano w szpitalu operacji, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Fragmenty "niewybuchu" pozostałe na miejscu, zostały zabezpieczone przez saperów i przewiezione na poligon w celu zniszczenia.

Policja apeluje do mieszkańców o to, by w przypadku natknięcia się na różnego rodzaju pozostałości powojenne, nie ruszać ich, nie przemieszczać a zabezpieczyć takie miejsce, oznaczyć je i powiadomić odpowiednie służby dzwoniąc pod nr alarmowy 112 lub 997.