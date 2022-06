Miał znęcać się nad królikiem, został zatrzymany

Policjanci z Elbląga zatrzymali mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad swoim królikiem. Zarzuca mu się topienie zwierzęcia i wyrzucenie z pierwszego pietra budynku. Dodatkowo odpowie za włamania. Policjanci znaleźli u niego rzeczy pochodzące z kradzieży na działkach. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W miniona niedzielę (12 czerwca) policjanci z Elbląga interweniowali na terenie ogródków działkowych "Bielany Wzgórze". Tam działkowcy znaleźli królika-miniaturkę ze złamanym kręgosłupem. Funkcjonariusze szybko ustalili co się stało. Okazało się, że należał do 63-latka, który uprawiał tam działkę. Policjanci ustalili, że podejrzany najpierw topił zwierzę w wiadrze z wodą, a później wsadził do plastikowej torby i wyrzucił z I piętra altanki. Dokonał tego, ponieważ zwierze miało mu uciekać. Królik ma złamany kręgosłup i jest w stanie krytycznym. Trafił pod opiekę animalsów. Podejrzany został zatrzymany w trakcie interwencji. Trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna odpowie za znęcanie się na zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem oraz włamania. Policjanci znaleźli na jego działce przedmioty pochodzące z kradzieży i włamań do altanek. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.