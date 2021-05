Miała być miłość i milion dolarów

Victoria pisała kwieciście, przesyłała zdjęcia i flirtowała. Opowiadała o milionach dolarów zarobionych na handlu ropą naftową w Syrii i wspólnym życiu w miłości i harmonii. Miała być żołnierzem armii amerykańskiej z misją na Bliskim Wschodzie. Potrzebowała tylko kilku przelewów żeby przesłać obiecane pieniądze. Zaraz po tym miała przyjechać do ukochanego, który mieszka w Elblągu. Jedyne pewne w tej korespondencyjnej miłości, to puste konto pokrzywdzonego, z którym został. Mężczyzna przelał oszustowi 37 000 zł. Policjanci ostrzegają przed oszustwami "na amerykańskiego żołnierza".

Nie tylko kobiety dają się nabrać na czułe słówka, obiecane miliony bądź skarby znalezione w trakcie misji. Są to pospolite metody wyrafinowanego oszustwa "na amerykańskiego żołnierza". W tej akurat odsłonie poszkodowany z Elbląga zakochał się w "żołnierce" armii amerykańskiej. Oczywiście była z misją na Bliskim Wschodzie. Stacjonowała w stolicy Syrii - Damaszku. Tam właśnie miała zarobić 1,5 mln dolarów na handlu ropą. W jaki sposób? - nie wiadomo. Nie to było istotne dla elblążanina. Na zdjęciach była ładna, zgrabna, a w korespondencji internetowej pełna zrozumienia i uczuciowa. Ta krótka znajomość, która zaczęła się pod koniec kwietnia, była miłością wyłącznie wirtualną. Przez jakiś czas pokrzywdzony prowadził z kobietą korespondencję. Pewnego dnia oszustka (bądź oszust, bo nigdy nie mamy pewności, kto jest po drugiej stronie) wyznała mężczyźnie miłość i postanowiła przesłać pieniądze do Polski. Elblążanin miał jej w tym pomóc. Stało się dla niego zrozumiałe, że ukochana nie może tak po prostu wywieźć tych pieniędzy. Chciał pomóc "ominąć" trudności. Dla uprawdopodobnienia swojej deklaracji oszustka przesłała pokrzywdzonemu zdjęcie kasetki z pieniędzy. Mężczyzna miał tylko opłacić przesyłkę kurierską. Najpierw było to 20 tys. zł, a później jeszcze 17 tys. zł. Po transakcji przyszło mu do głowy, że stał się ofiarą oszustwa. Zgłosił sprawę w elbląskiej komendzie. Teraz śledczy wyjaśniają okoliczności tego przestępstwa.



Policjanci ostrzegają

Oszuści wymyślają coraz to nowsze metody, by koszem łatwowierności osób wyłudzić od nich niejednokrotnie oszczędności całego życia. Warto pamiętać, że oszuści cały czas modyfikują swój sposób działania i dlatego w każdym przypadku, gdy ktoś próbuje uzyskać od nas pieniądze, trzeba wykazać się dużą ostrożnością. Najlepiej jednak nie ulegać chwilowemu zauroczeniu, presji czasu i nie przekazywać pieniędzy nieznanym osobom.

O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy należy poinformować Policję. Pamiętajmy, że tylko nasza ostrożność, czujność i dystans do przekazywanych informacji spowodują, że nie staniemy się kolejną ofiarą oszustwa!