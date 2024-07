Miniony weekend okiem elbląskiej policji

Policjanci z Elbląga podsumowali miniony weekend. Funkcjonariusze odnotowali 15 zdarzeń drogowych, w tym jeden wypadek. Mundurowi zatrzymali 3 nietrzeźwych kierujących. Policjanci odnotowali także 103 przypadki przekroczeń prędkości.

Policjanci prewencji wylegitymowali 300 osób i przeprowadzili 170 interwencji. 8 osób przewieziono do wytrzeźwienia. Nałożono 70 mandatów, 40 razy pouczano i skierowano do sądu 3 wnioski o ukaranie.

Z kolei funkcjonariusze z ruchu drogowego wylegitymowali 182 osoby i skontrolowali 172 pojazdy. Przebadali 580 kierujących. 3 z nich kierowało w stanie nietrzeźwym. Ponadto policjanci nałożyli 96 mandatów, skierowali do sądu 12 wniosków, w 36 przypadkach zastosowali pouczenia. Zatrzymali 12 dowodów rejestracyjnych, odnotowali 103 przypadki przekroczeń prędkości. Było 15 kolizji, w tym jeden wypadek drogowy. Doszło do niego w sobotę (29 czerwca br.) w Elblągu na ulicy Lotniczej. Tam 72-latek kierujący oplem nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, znajdującemu się na oznakowanym przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do jego potrącenia. 39-letni poszkodowany trafił do szpitala z urazem głowy oraz ręki. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.