Myślał, że tym razem mu się uda

Na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach zatrzymano kolejnego podróżnego, który próbował przechytrzyć funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Fot. Straż Graniczna

7 listopada na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach na kierunku wjazdowym do Polski funkcjonariusze SG zatrzymali obywatela Rumunii. To kolejny podróżny, który w minionych dniach stawia się do odprawy granicznej z podrobionym kirgiskim dowodem rejestracyjnym. Mężczyzna w mercedesie sprinterze wymienił również tablice rejestracyjne z rosyjskich na kirgiskie. Funkcjonariusze z PSG w Grzechotkach potwierdzili, że auto jest zarejestrowane w Rosji. Rumun wiedział, że na rosyjskich tablicach nie wjedzie do Polski, to je wymienił i podrobił dowód rejestracyjny pojazdu.

Okazało się, że dwa tygodnie wcześniej obywatel Rumunii też próbował wjechać do Polski z podrobionym dowodem rejestracyjnym i wymienionymi tablicami. Nie udało mu się, zapłacił grzywnę, pomimo to, postanowił spróbować jeszcze raz. Tym razem też mu się nie udało i wpadł z fałszywym dowodem rejestracyjnym w ręce funkcjonariuszy SG.

52-latek przyznał się do posłużenia podrobionym dowodem rejestracyjnym. Został ukarany grzywną w wysokości 1 500 zł.