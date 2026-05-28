Myślał, że "wyrok się zatarł" - mowa tu o pewnym 37-latku z Elbląga, który był poszukiwany przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności i to poszukiwany od 2016 roku.

Mężczyzna w tym czasie przebywał za granicą. Gdy wrócił do rodzinnego miasta... zatrzymali go policjanci Wydziału Kryminalnego, a dokładnie Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób.

Policjanci 27 maja pod jednym z adresów zatrzymali 37-latka. Mężczyzna miał wyrok za kradzieże z włamaniem. Teraz trafi do zakładu karnego na 182 dni w celu odbycia tej, można powiedzieć zaległej kary.