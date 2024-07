Na rowerze - ostrożnie!

Komenda Miejska Policji w Elblągu przypomina o zasadach bezpieczeństwa podczas poruszania się rowerem w mieście. Przypomnijmy, że w minionym tygodniu w Elblągu i okolicach doszło do trzech wypadków z udziałem rowerzystów, w tym jednego śmiertelnego...

Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, przede wszystkim pieszych, rowerzystów, motocyklistów w dużej mierze zależy od nich samych. Od tego w jaki sposób zachowują się na jezdni, gdzie ją przekraczają i czy zwracają uwagę na inne osoby będące na drodze. Niechronieni uczestnicy dróg w żaden sposób nie są chronieni nadwoziem pojazdu, pasami bezpieczeństwa czy poduszką powietrzną, a wręcz są zagrożeni kontaktem z nim. Policjanci apelują zarówno do kierujących jak i do pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności.

Chwila nieuwagi, niedostosowana prędkość i zlekceważenie przepisów ruchu drogowego – czasami tylko jeden z tych czynników wystarczy do tego, by doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Dotyczy to wszystkich uczestników ruchu. Tych zmotoryzowanych i tych, którzy przemieszczają się głównie przy pomocy siły mięśni. Niestety przybywa też zdarzeń drogowych z ich udziałem.

W poniedziałek (16 lipca) w miejscowości Kazimierzowo pod Elblągiem 65-letni rowerzysta uderzył w bok toyoty, która go wyprzedzała. Samochodem kierowała 63-letnia kobieta (trzeźwa). Rowerzysta odniósł poważne obrażenia, w tym głowy i złamanie miednicy i został przewieziony do szpitala. To już drugi wypadek w ostatnim czasie z udziałem rowerzysty. Pierwszy, niestety tragiczny w skutkach, miał miejsce w piątek (12 lipca) w Elblągu. Jadący rowerem z góry al. Jana Pawła II 17-letni mężczyzna, nie zachował ostrożności i wjechał na przejście dla pieszych (bez drogi dla rowerów) wprost pod nadjeżdżającą osobówkę kię, kierowaną przez 59-letniego mężczyznę. Nastolatek tego samego dnia zmarł w szpitalu (dodajmy, że dzień później do zdarzenia z udziałem rowerzysty doszło też na Piłsudskiego, na szczęście tu obyło się bez ofiar śmiertelnych - red.).

Dużo rowerzystów porusza się po naszych drogach, na ich bezpieczeństwo ma wpływ wiele czynników. Najważniejsze są zachowania samych rowerzystów. Równie istotne są zachowania innych uczestników ruchu wobec rowerzystów, przede wszystkim respektowanie obowiązujących zasad i przepisów ruchu drogowego.