Napadł kobietę na działkach

50 minut - tyle dokładnie czasu, potrzebowali policjanci z Pasłęka, aby zatrzymać sprawcę rozboju na 68-letniej kobiecie.

Do zdarzenia doszło w sobotę (18.07) w Pasłęku na terenie ogrodów działkowych. 29-latek zaatakował 68-latkę i zabrał jej pieniądze oraz telefon komórkowy. Policjanci w niecałą godzinę od zdarzenia zatrzymali sprawcę i odzyskali skradzione rzeczy.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a niedługo później trafił też do sądu, gdzie zdecydowano o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.

Za rozbój (nie pierwszy) może mu grozić kara do 15 lat pozbawienia wolności.