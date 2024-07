Napadli na Żabkę, a pieniądze wydali w lupanarze

W środę (17 lipca) odbyła się pierwsza - i jak się okazało ostatnia - rozprawa w sprawie napadu na sklep Żabka w centrum Elbląga. Dwóm młodym mężczyznom grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Prokurator wniósł o dwa lata więzienia.

23-letni Oskar Ć. i o trzy lata starszy Aleksander W. dokonali napadu na Żabkę 3 kwietnia br. Ze sklepowej kasy ukradli około 3 tysiące złotych. Oskarżeni przyznali się do winy, wyrazili skruchę i chęć do naprawy szkód. Po napadzie skradzione pieniądze mężczyźni, jak sami określili, „wydali na dziwki” w agencji towarzyskiej. Jej pracownica była także świadkiem w sprawie. Jak zeznała, mężczyźni w lokalu wydali po tysiąc złotych. Następnie zameldowali się w jednym z elbląskich hoteli. Tam zostali zatrzymani przez policję.

Oskarżeni podczas pierwszej rozprawy

- Mężczyźni, gdy weszli do sklepu, mieli ze sobą torbę. Mogli mieć w niej wszystko, nawet broń. Bałam się. Codziennie po napadzie około godziny 21:30, kiedy to doszło do rozboju, przeżywałam traumę - zeznawała przed sądem ekspedientka z Żabki.

Właściciel sklepu zeznał z kolei, że z powodu napadu miał potem problemy ze znalezieniem pracowników.

Linią obrony oskarżonych była ich sytuacja rodzinna. Aleksander W. przekonywał, że jego matka jest chora i wymaga opieki, a Oskar Ć. wspomniał, że jego narzeczona jest w ciąży z trzecim dzieckiem i chce jej pomagać.

Prokuratura wystąpiła o dwa lata więzienia dla oskarżonych, zakaz zbliżania się do ofiary na 50 metrów oraz obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody. Aleksander W. był już wcześniej karany. Sąd zamknął już na pierwszej sprawie przewód sądowy i zapowiedział ogłoszenie wyroku w tej sprawie 24 lipca. Na rozprawie 17 lipca sąd uchylił oskarżonym areszt tymczasowy.

Obaj oskarżeni nie są mieszkańcami Elbląga.

Bartosz Piwowarczyk

Od redakcji: Po licznych komentarzach Czytelników w sprawie tytułu artykułu, postanowiliśmy przyjąć słowa krytyki i go zmienić.