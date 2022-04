Narkotyki w garażu - mężczyzna przyznał się do posiadania amfetaminy

Policjanci patrolowo-interwencyjni zatrzymali 40-latka który posiadał przy sobie foliowe zawiniątko z amfetaminą. Dodatkowo w wynajmowanym przez niego garażu również znaleziono narkotyki.

Sytuacja miała miejsce przy ul. Obrońców Pokoju w Elblągu. Tam policjanci wylegitymowali mężczyznę który siedział w zaparkowanym przed garażem samochodzie. 40-latek był nerwowy i za wszelką cenę nie chciał by funkcjonariusze weszli do wynajmowanego przez niego garażu. Jak się okazało to właśnie wewnątrz garażu znajdowała się amfetamina, która była rozsypana na plastikowej tacce. Dodatkowo 40-latek miał przy sobie foliowe zawiniątko ze sproszkowaną substancją. Ta po zbadaniu testerem również okazała się być amfetaminą. Mężczyzna został zatrzymany. Teraz zebrany materiał trafi do sądu.

Za posiadanie narkotyków może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.