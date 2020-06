Nie miał prawa jazdy, a nadal jeździł

Sąd dwukrotnie skazał pewnego 35-latka z Elbląga, który za nic miał sobie wymóg posiadania prawa jazdy. Mężczyzna został trzykrotnie zatrzymany za jazdę samochodem bez uprawnień. Za każdym razem policjanci kierowali wniosek o ukaranie do sądu.

Za pierwszym razem sąd skazał 35-latka na grzywnę wysokości 1500 złotych za kierowanie osobowym audi. Mężczyzna w lutym został zatrzymany do kontroli drogowej na al. Grunwaldzkiej.

Na koncie 35-latek ma jeszcze dwie inne kontrole drogowe, gdzie kierował tym samym autem nie mając uprawnień. Było to w miejscowości Raczki Elbląskie i na ul. Warszawskiej. Za dwa wykroczenia sąd skazał go na grzywnę w wysokości 5 tysięcy złotych oraz 3 lata zakazu kierowania wszelkimi pojazdami. Niezastosowanie się do tego zakazu będzie przestępstwem, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.