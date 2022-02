1000 złotych oszustwo na tzw. blika, drugie na kwotę 3000, przesłany link i przelane z konta 3900 złotych to tylko niektóre sytuacje które zostały zgłoszone na policję w ciągu 2 minionych dni. Przestrzegamy przed otwieraniem nieznanych linków dostarczonych poprzez pocztę e-mail oraz komunikatory. Jak również przestrzegamy przed przekazywaniem kodów szybkiej płatności blik nieznanym osobom.

Pewna kobieta zgłosiła, że pod pretekstem dokonania zakupu wystawionego przez nią towaru skontaktował się z nią „kupujący” i za pomocą linku przesłał jej do wypełnienia formularz dostawy. Za jego pomocą wyłudził od kobiety dane do logowania się na koncie bankowym. Z jej konta wypłacił następnie kwotę 3 tysięcy złotych.

Drugi scenariusz był bardzo podobny do pierwszego. Tu również wprowadzono w błąd co do chęci zakupu i przesłano formularz za pomocą, którego miano zrealizować transakcję zakupu i dostarczenia towaru. Z konta kobiety która wypełniła formularz przelano bez jej wiedzy kwotę 3900 złotych.

Nie dajmy oszustom szans na zdobycie naszych pieniędzy. Nie otwierajmy nieznanych linków, nie wypełniajmy „formularzy dostaw” podczas transakcji sprzedażowych. Bądźmy czujni na wszelkie linki lub przekierowania do stron które otrzymujemy w poczcie e-mail lub poprzez komunikatory.