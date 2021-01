Nie zdejmuj sam blokady z koła

Samowolne usuwanie blokady z koła pojazdu nie popłaca. Przekonał się o tym pewien elblążanin, który najpierw zadzwonił do Straży Miejskiej w Elblągu z pytaniem: "Ile kosztuje zdjęcie blokady z koła pojazdu?", po czym nie czekając na przyjazd strażników dokonał uszkodzenia blokady samochodowej poprzez samowolne usunięcie jej z koła swojego pojazdu.

Za swój czyn został ukarany przez Sąd Rejonowy w Elblągu grzywną w wysokości 200 zł oraz został zobowiązany do zapłaty równowartości blokady samochodowej na rzecz Straży Miejskiej w Elblągu.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 130a ust. 8 Prawo o ruchu drogowym pojazd może zostać unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie utrudnia ruchu lub nie zagraża bezpieczeństwu.

Za popełnione wykroczenie, przez które zastosowano blokadę możemy zostać ukarani. O sposobie i wymiarze kary ostatecznie zadecyduje strażnik miejski.

Jednak, kiedy decydujemy się pozbyć blokady samowolnie i spowodujemy zniszczenie jej dodatkowo narażamy się, zgodnie z art. 124 § 1 Kodeksu wykroczeń na karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Ponadto sąd może orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub przywrócenia jej do stanu poprzedniego (art. 124 § 4 Kodeksu wykroczeń), co też sąd uczynił wobec wspomnianego elblążanina.